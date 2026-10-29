UBS Arlindo Cristo realiza ação especial voltada à saúde da mulher em parceria com a Associação Pacotinho de Amor

Por Assessoria

Publicada em 29/10/2026 às 14h01

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Associação Pacotinho de Amor, realizou nesta terça-feira, 27 de outubro, uma ação especial do Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Arlindo Cristo. A iniciativa teve como objetivo fortalecer a prevenção, ampliar o acesso aos serviços de saúde e conscientizar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce.

A programação contou com coleta do exame preventivo, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), palestras sobre a saúde da mulher e a participação da tenda do Projeto Pacotinho de Amor. As participantes também receberam brindes, tornando o momento ainda mais acolhedor.

A equipe de saúde, formada por agentes comunitários de saúde (ACS), enfermeiros, médicos e profissionais residentes, esteve mobilizada para oferecer atendimentos, orientações e informações importantes sobre os cuidados com a saúde feminina.

A ação foi realizada no fim da tarde, em um horário pensado especialmente para facilitar a participação das mulheres que trabalham durante o dia e encontram dificuldades para comparecer à unidade no horário habitual de atendimento. A grande participação do público demonstrou a importância de iniciativas que aproximam os serviços de saúde da comunidade.

A Prefeitura reforça que a prevenção e o acompanhamento regular são fundamentais para a saúde da mulher. Cuidar de si é um gesto de amor à vida!