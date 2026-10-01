SINDSEF-RO presta uma homenagem especial às secretárias e aos secretários que prestam serviços ao sindicato

Por SINDSEF-RO

Publicada em 01/10/2026 às 08h30

Neste 30 de setembro, a Secretaria de Administração, por meio do Sindsef, presta uma homenagem especial às secretárias e aos secretários que fazem parte da nossa equipe e que estão presentes diariamente no atendimento, na organização e no apoio às diferentes áreas de nossas unidades

São profissionais que contribuem para o acolhimento dos filiados, para o bom andamento das atividades administrativas e que, muitas vezes, fazem algo a mais, demonstrando dedicação, comprometimento e profissionalismo de forma admirável

O Sindsef reconhece a importância de cada uma e cada um de vocês e agradece pela dedicação, pelo empenho e por toda a contribuição para o fortalecimento do nosso trabalho.

Parabéns, secretárias e secretários!

Nosso reconhecimento e nossa gratidão a vocês, que fazem a diferença todos os dias!

Almir José Silva

Presidente

Flavia Hiromi Takahashi

Secretária de Administração