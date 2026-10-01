SINDSEF-RO presta uma homenagem especial às secretárias e aos secretários que prestam serviços ao sindicato

Neste 30 de setembro, a Secretaria de Administração, por meio do Sindsef, presta uma homenagem especial às secretárias e aos secretários que fazem parte da nossa equipe e que estão presentes diariamente no atendimento, na organização e no apoio às diferentes áreas de nossas unidades
São profissionais que contribuem para o acolhimento dos filiados, para o bom andamento das atividades administrativas e que, muitas vezes, fazem algo a mais, demonstrando dedicação, comprometimento e profissionalismo de forma admirável
O Sindsef reconhece a importância de cada uma e cada um de vocês e agradece pela dedicação, pelo empenho e por toda a contribuição para o fortalecimento do nosso trabalho.
Parabéns, secretárias e secretários!
Nosso reconhecimento e nossa gratidão a vocês, que fazem a diferença todos os dias!
Almir José Silva
Presidente
Flavia Hiromi Takahashi
Secretária de Administração
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