Rolim de Moura leva a excelência do Café Robusta e o potencial turístico à 3ª Expoturismo em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 07/10/2026 às 10h41

O município de Rolim de Moura se prepara para brilhar na 3ª Expoturismo, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2026, no Complexo Histórico e Turístico Ferroviário Madeira-Mamoré, em Porto Velho. O evento, consolidado como um importante espaço de promoção, integração e fortalecimento do turismo rondoniense, reunirá destinos, roteiros, produtos e serviços de todo o estado.

A participação do município ganha destaque especial com a valorização da produção local e do turismo rural e de negócios. O grande destaque da comitiva rolimourense será a apresentação do premiado Café Robusta, que conquistou paladares e reconhecimento. O casal de cafeicultores José Fuzinato (“Fiuzão”) e Débora Cristina, moradores da Linha 188 (Lado Norte) e vencedores do Concurso de Qualidade em Sustentabilidade do Café de Rondônia (CONCAFÉ) de 2025, confirmou presença no evento para representar a força da cafeicultura do município. Outros produtores de cafés premiados também receberam convites, mas não comparecerão por terem assumido outros compromissos.

Para acompanhar de perto todas as ações e dar suporte à delegação municipal, a comitiva contará com a presença do gerente de turismo de Rolim de Moura, Edivan Ferreira, que destacou a relevância estratégica da feira para o município:

“Estar na Expoturismo é uma oportunidade ímpar para colocar Rolim de Moura em evidência no cenário estadual. Vamos apresentar nossas potencialidades turísticas e celebrar o sucesso dos nossos produtores, fortalecendo contatos e abrindo portas para novos negócios e parcerias para o nosso turismo.”

A presença de Rolim de Moura na feira é viabilizada por meio de articulações institucionais respaldadas pela seleção da SETUR e diretrizes do Instituto Fecomércio/RO, que garantem um espaço exclusivo e estruturado para a divulgação dos potenciais da região.

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, também celebrou a participação do município no evento.

“É um orgulho imenso para Rolim de Moura marcar presença na 3ª Expoturismo levando o que temos de melhor. Ter o nosso Café Robusta, representado por produtores de excelência com o “Fiuzão” e a Débora, exposto em uma vitrine estadual demonstra a força da nossa agricultura e do nosso turismo rural. Esse espaço é fundamental para mostrar a toda Rondônia o desenvolvimento e o potencial acolhedor da nossa terra.”