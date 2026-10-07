Prefeitura de Jaru realiza limpeza de canais na zona urbana do município

Por Assessoria

Publicada em 07/10/2026 às 08h22

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Seminsp, iniciou nesta terça-feira (06) mais uma operação de limpeza dos canais da área urbana do município.

Os trabalhos começaram no Setor 03, próximo ao Rio Jaru, e serão realizados em todos os setores da cidade.

De acordo com o secretário da Seminsp, Chrystian Figueiredo, a ação atende a uma determinação do prefeito Jeverson Lima e tem como principal objetivo melhorar o escoamento da água da chuva, reduzir os riscos de alagamentos e proporcionar mais segurança e tranquilidade aos moradores, principalmente durante o período chuvoso.

O serviço inclui a retirada de galhos, lixo, entulhos, excesso de terra e outros materiais acumulados no fundo dos canais que podem dificultar a passagem da água. “A limpeza é realizada periodicamente pelas nossas equipes e tem contribuído para reduzir os pontos de alagamento na cidade. Mas a colaboração da população também é fundamental. Pedimos que todos evitem jogar lixo e entulhos nos canais, porque esses materiais impedem a passagem da água e aumentam o risco de transbordamentos”, destacou Chrystian.