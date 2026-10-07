Após a reeleição, Luizinho Goebel sobe à tribuna e anuncia megaprojeto de rodovia para ligar o Cone Sul de Rondônia à capital

Por Assessoria

Publicada em 07/10/2026 às 09h00

Recém-reeleito para o sexto mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado estadual Luizinho Goebel não limitou seu primeiro discurso após a eleição aos agradecimentos pela votação recebida. No plenário da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (6), o parlamentar aproveitou a tribuna para apresentar um projeto rodoviário que, segundo ele, pretende priorizar durante os próximos quatro anos: a consolidação de uma ligação pelo interior do Estado, conectando municípios do Cone Sul à região da capital e criando uma alternativa ao eixo da BR-364.

Antes de tratar da proposta, Luizinho agradeceu a Deus, à família, aos apoiadores e aos eleitores pela reeleição. Com 25.915 votos, ele conquistou o sexto mandato consecutivo e destacou que a votação superou em mais de três vezes os 8.331 votos obtidos em sua primeira eleição. O resultado consta na totalização oficial das eleições de 2026.

“Estou com os ânimos renovados, com as energias renovadas, com o compromisso aumentado”, afirmou o deputado, acrescentando que pretende utilizar o novo mandato para buscar resultados que contribuam para melhorar a vida da população, fortalecer o Estado e melhorar as cidades rondonienses.

Na sequência, porém, Luizinho mudou o tom do discurso e anunciou uma pauta que pretende levar para a próxima legislatura. Ele falou sobre uma extensa ligação rodoviária conhecida por diferentes denominações ao longo do trajeto, entre elas Estrada do Boi, Rodovia do Progresso, Transrondônia e Estrada da Produção.

Segundo o deputado, trata-se de um projeto que vem sendo trabalhado há anos e que teve participação de seus mandatos anteriores, ainda durante o governo de Ivo Cassol. Naquele período, conforme relatou no plenário, começaram a ser trabalhadas etapas relacionadas à abertura de estradas, cascalhamento e construção de pontes.

A proposta apresentada por Luizinho prevê uma ligação entre diversos municípios do interior de Rondônia, partindo da região do Cone Sul e avançando em direção ao centro e à capital do Estado. Entre os trechos citados no discurso estão ligações envolvendo Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Parecis, Santa Luzia d’Oeste, Rolim de Moura, Novo Horizonte do Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Castanheiras, Alvorada d’Oeste, Nova Brasilândia d’Oeste, Mirante da Serra, Jaru, Monte Negro, Alto Paraíso e Candeias do Jamari, até a conexão com a BR-364.

Na avaliação apresentada pelo deputado, a consolidação desse corredor rodoviário poderia ampliar a circulação de veículos e facilitar o escoamento da produção entre diferentes regiões do Estado. Luizinho também apontou como um dos objetivos criar uma alternativa para motoristas que atualmente utilizam a BR-364.

Durante o discurso, o parlamentar afirmou que já tratou do projeto com o governador eleito Marcos Rogério e que a proposta deverá estar entre as prioridades de seu novo mandato na Assembleia. Luizinho e Marcos Rogério são do PL e integram o mesmo grupo político.

“Este é um dos grandes e audaciosos projetos que nós vamos trabalhar na Assembleia Legislativa nos próximos quatro anos do nosso mandato”, declarou.

Luizinho também relacionou a obra ao potencial de aumento da produção e da atividade econômica em Rondônia. Segundo ele, uma melhor infraestrutura de transporte poderia proporcionar condições para ampliar a produção e gerar novas riquezas, com reflexos na arrecadação e, consequentemente, nos serviços públicos.

O deputado encerrou o pronunciamento reforçando que chega ao sexto mandato com novos projetos e disposição para continuar atuando na Assembleia. A fala marcou, assim, a passagem entre a comemoração da reeleição e a apresentação de uma agenda de trabalho para a próxima legislatura.

A reeleição de Luizinho foi confirmada com 25.915 votos, garantindo mais quatro anos de mandato no Legislativo estadual.