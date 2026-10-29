Prefeitura de Jaru aplica avaliações preparatórias com questões de português e matemática

Por ASSESSORIA

Publicada em 29/10/2026 às 13h48

Com o objetivo de preparar os alunos dos 2º, 3º e 5º ano do nível fundamental da rede municipal de ensino para as provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia – SAERO, a Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Educação – Semed, vem aplicando simulados para identificar quais habilidades dos estudantes precisam ser reforçadas para um bom desempenho no SAERO.

Ao todo, mais de 2.000 alunos de 12 escolas municipais participam da fase de preparação para o SAERO, que acontecerá entre os dias 16 e 30 de novembro e irá avaliar o nível de aproveitamento dos estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

De acordo com a secretária de educação, Cleide Gonçalves Leite Prates, o reforço dos conteúdos abordados no SAERO atende a uma determinação do prefeito Jeverson Lima, que dedica uma atenção especial à educação municipal. “Após os simulados, os professores e equipes pedagógicas irão traçar um planejamento adequado para recuperar as habilidades que estejam em defasagem, conforme a necessidade de cada aluno. Todos terão seus níveis de aprendizagem fortalecidos, e com certeza chegarão à avaliação do SAERO com o conhecimento que precisam para ter um bom desempenho na prova”, afirmou.