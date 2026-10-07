Prefeitura de Ariquemes por meio do Programa Criança Feliz está com 3 vagas de estágio abertas

Por Assessoria

Publicada em 07/10/2026 às 10h34

Oportunidade de estágio em Ariquemes! A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMDES – Programa Criança Feliz, está com 03 vagas de estágio abertas.

Cursos aceitos: Psicologia, Pedagogia e Assistente Social

Atuação: Programa Criança Feliz

Remuneração: R$ 1.621,00, sem benefícios adicionais

Carga horária: 30 horas semanais

Duração: 12 meses

Buscamos estudantes com perfil comunicativo, conhecimento básico em informática e disponibilidade para visitas domiciliares, preenchimento de formulários e acompanhamento das famílias atendidas pelo programa.

Envie seu currículo: [email protected]

Informações: (69) 9.9906-8244

São 03 oportunidades para fazer a diferença na vida de crianças e famílias de Ariquemes.