Prefeitura de Ariquemes por meio do Programa Criança Feliz está com 3 vagas de estágio abertas

Oportunidade de estágio em Ariquemes! A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMDES – Programa Criança Feliz, está com 03 vagas de estágio abertas.
Cursos aceitos: Psicologia, Pedagogia e Assistente Social
Atuação: Programa Criança Feliz
Remuneração: R$ 1.621,00, sem benefícios adicionais
Carga horária: 30 horas semanais
Duração: 12 meses
Buscamos estudantes com perfil comunicativo, conhecimento básico em informática e disponibilidade para visitas domiciliares, preenchimento de formulários e acompanhamento das famílias atendidas pelo programa.
Envie seu currículo: [email protected]
Informações: (69) 9.9906-8244
São 03 oportunidades para fazer a diferença na vida de crianças e famílias de Ariquemes.
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