Por Assessoria

Publicada em 13/10/2026 às 10h32

De 13 a 18 de outubro, Pimenta Bueno recebe representantes de agências de viagens, guias de turismo e profissionais de comunicação para o Pimenta Adventure FAMTOUR 2026 – Rotas de Rondon.

A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio do Departamento de Turismo, busca apresentar os atrativos naturais e culturais do município e aproximar os profissionais do setor das experiências e dos empreendimentos turísticos locais.

A programação inclui atividades de ecoturismo, aventura, turismo cultural e etnoturismo, com foco na valorização dos destinos da região e na criação de novas oportunidades para o setor.

O evento conta com parceria do SEBRAE e do SICOOB.

Pimenta Bueno: natureza, cultura e aventura para conhecer e explorar!