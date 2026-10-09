O TEMPO E A TEMPERATURA: sexta-feira será de muito calor no Norte, com temporais no oeste da região

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 09/10/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma sexta-feira de tempo quente e contrastes entre áreas chuvosas e regiões mais secas. A instabilidade fica concentrada principalmente no oeste da região. Em Rondônia, Acre e em áreas do sudoeste, centro, oeste e noroeste do Amazonas, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O noroeste de Roraima também pode registrar chuva forte em alguns pontos.



O INMET mantém aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nessas áreas. O alerta indica possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e eventual queda de granizo.



No restante da região, o tempo fica mais firme. Pode chover de forma isolada no oeste e sudoeste de Roraima, no norte e leste do Amapá e na faixa litorânea do Pará. Já no Tocantins e no sudeste do Pará, predominam poucas nuvens e baixa umidade durante a tarde, também com aviso amarelo.



O calor será intenso. As máximas chegam a 37°C em Boa Vista e Manaus, enquanto Palmas pode alcançar 38°C. Em Rio Branco, a temperatura varia entre 24°C e 35°C; Porto Velho fica entre 26°C e 36°C; Belém, entre 24°C e 35°C; e Macapá, entre 25°C e 33°C.



O INMET também aponta possibilidade de temperaturas superiores a 40°C em áreas do leste do Amazonas, oeste do Pará, norte de Rondônia e outras áreas do Norte.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).