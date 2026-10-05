O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá calor de até 37°C e chuva isolada nesta segunda (5)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 05/10/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma segunda-feira de calor, muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em boa parte das capitais. As temperaturas seguem elevadas, com máximas de 37°C em Boa Vista e Porto Velho.



Em Boa Vista, a mínima será de 27°C e a máxima de 37°C. A previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com umidade mínima de 40%.



Porto Velho também terá máxima de 37°C. A capital de Rondônia terá muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Manaus, os termômetros variam entre 27°C e 36°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.



Rio Branco terá mínima de 23°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Em Belém, a temperatura fica entre 25°C e 35°C, também com muitas nuvens e chance de chuva isolada.



Macapá terá temperaturas entre 25°C e 34°C, com possibilidade de chuva isolada. Já Palmas terá mínima de 26°C e máxima de 36°C, com muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva isoladas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).