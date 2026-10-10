O TEMPO E A TEMPERATURA: Calor aumenta no Norte no sábado, mas oeste da região continua com chuva

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 10/10/2026 às 08h00

O sábado será de calor intenso na Região Norte, com aumento da nebulosidade em algumas áreas e manutenção das chuvas, principalmente no oeste. Entre o sudoeste de Roraima, Amazonas e Rondônia, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.



O INMET mantém aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no oeste da região. Acre, áreas de Roraima, oeste e norte do Pará e sudeste do Amapá também podem registrar chuva isolada.



No Tocantins, o tempo permanece ensolarado e quente. Também continua o aviso amarelo para baixa umidade no Tocantins e sudeste do Pará, especialmente durante a tarde.



O calor aumenta. Palmas chega a 38°C, enquanto Boa Vista e Manaus alcançam 37°C. Belém fica entre 25°C e 35°C, Macapá entre 25°C e 34°C, Porto Velho entre 26°C e 35°C e Rio Branco entre 25°C e 35°C.



O INMET também aponta possibilidade de máximas superiores a 40°C em áreas do leste do Amazonas, oeste e sudoeste do Pará, norte de Rondônia, Mato Grosso e Tocantins.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).