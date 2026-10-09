Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/10/2026 às 07h50

A Avenida Amazonas, em Porto Velho, receberá neste sábado, 10 de outubro, a inauguração do Máximo – Sabor & Som, estabelecimento localizado no número 2624, no bairro Nova Porto Velho. A abertura está marcada para as 18h30, com apresentações musicais distribuídas ao longo da noite e da madrugada.

Cinco atrações integram a programação de estreia. O cantor Rafinha será responsável pela primeira apresentação, às 18h30. Na sequência, às 21h, o grupo Samba Livre assume o palco.

A programação continuará à meia-noite, com a apresentação de Rudy & Tiago. Durante a madrugada de domingo, 11 de outubro, as atrações serão comandadas por DJs. Erikson está previsto para as 3h, enquanto Wilames encerra a sequência de apresentações anunciadas, com início às 4h.

A inauguração reunirá apresentações ao vivo, samba e música comandada por DJs. O evento marca o início das atividades do Máximo – Sabor & Som na capital rondoniense.