Luizinho Goebel reforça a saúde de Chupinguaia com ambulância semi-UTI e recebe agradecimento do Prefeito

Por Assessoria

Publicada em 13/10/2026 às 08h10

Veículo zero quilômetro, modelo Tipo C, foi entregue nos últimos dias ao município e reforça os investimentos destinados pelo deputado estadual à saúde local ao longo dos últimos anos.

O prefeito de Chupinguaia, Wesley Araújo e o Vereador Denilson do Cidade Alta, agradeceram ao deputado estadual Luizinho Goebel pelos recursos destinados à saúde do município ao longo dos últimos anos. Entre os investimentos recentes, o destaque é a entrega de uma ambulância zero quilômetro, modelo Tipo C, Semi-UTI, destinada a reforçar a estrutura de atendimento à população.

O veículo foi entregue ao município nos últimos dias, com recursos destinados pelo parlamentar, e amplia a estrutura disponível para o transporte e o atendimento de pacientes que necessitam de cuidados durante o deslocamento.

Wesley Araújo destacou a importância da parceria e agradeceu pelo apoio recebido ao longo dos anos, ressaltando que os investimentos contribuem para melhorar as condições de trabalho das equipes de saúde e ampliar a capacidade de atendimento aos moradores de Chupinguaia.

A ambulância Tipo C, conhecida como veículo de suporte avançado, é equipada para atender situações que exigem cuidados especiais durante o transporte de pacientes, conforme a configuração dos equipamentos instalados.

A entrega integra o conjunto de recursos destinados por Luizinho Goebel ao município, com foco no fortalecimento da rede pública de saúde e na melhoria dos serviços oferecidos à população.