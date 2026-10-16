Luana Piovani pede fechamento da Globo e a cabeça de Luciano Huck

Por G1

Publicada em 16/10/2026 às 16h23

Luana Piovani usou as redes sociais na noite de quinta-feira (15) para criticar a TV Globo e Luciano Huck após a repercussão das conversas entre o apresentador, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-diretor do grupo Frederic Kachar.

Bastante irritada, em uma sequência de Stories, a atriz pediu responsabilização dos envolvidos, questionou a relação entre figuras da emissora e o empresário e chegou a defender o fechamento do canal.

Eu tô marcando o Roberto Irineu Marinho o tempo todo, que eu quero ver as cabeças rolando.Luana Piovani, atriz e apresentadora.

Em outro momento, a loira afirmou que gostaria de ver a emissora responsabilizada: “Inclusive a gente ia abrir um processo e fechar a Globo”.

Indignada com as últimas notícias, a atriz também criticou a postura de Luciano Huck diante das revelações e questionou a relação do apresentador com Vorcaro. “É inacreditável esse cara ser amigo do Vorcaro e ficar fazendo carinha de amiguinho da população”, disse, referindo-se ao ex-banqueiro.

As declarações vieram após a divulgação de mensagens que mostraram contatos entre Vorcaro e integrantes do meio empresarial e da comunicação.

O caso ganhou novos desdobramentos nesta semana, quando a Globo anunciou a demissão de Frederic Kachar, que ocupava o cargo de diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio. O comunicador ficou quase três décadas trabalhando para o canal carioca.

Nos vídeos, Luana afirmou estar estarrecida com as revelações e acusou a emissora de falhas na cobertura jornalística. A atriz também fez críticas políticas e questionou a influência que, em sua avaliação, relações pessoais e comerciais poderiam exercer sobre a comunicação.

“O canal de televisão, o maior canal de TV aberta do Brasil, está induzindo as pessoas através de notícias do jornalismo de fake news”, disparou. Logo na sequência, ela criticou o espaço ocupado pelo marido de Angélica na programação dominical e questionou a relação do apresentador com empresário.

E o apresentador do programa de domingo, que é o programa mais assistido, né, pela família brasileira [...] E ele tá ali, puxando o saco do cara que tá roubando o dinheiro dos nossos aposentados.Luana Piovani.

Ao longo dos Stories, a apresentadora também fez questão de diferenciar suas críticas à direção da emissora de sua experiência profissional como atriz. Ela lembrou que participou de produções da Globo e reconhece a qualidade dos trabalhos dramatúrgicos realizados pelo canal.

“Eu já fiz trabalhos absolutamente incríveis, fabulosos e magníficos na Rede Globo. Ela tem, e eu não preciso dizer, extrema qualidade nos seus trabalhos”, refletiu.

Mesmo assim, ela explicou que suas críticas não eram direcionadas às produções das quais participou, mas ao que considera grave nas relações e condutas que vieram a público.

“O que eu estou falando aqui, o que eu estou criticando aqui, não é como artista e nem cuspindo no prato que eu utilizei para fazer todas as minhas personagens. Mas isso não diminui o crime que eles estão cometendo”, afirmou.

O que se sabe sobre Luciano Huck e Daniel Vorcaro?

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal indicaram que ele e Luciano Huck mantinham contato desde 2023. As conversas incluíam encontros, convites e negociações comerciais relacionadas ao patrocínio do Will Bank ao Domingão com Huck.

Após a divulgação das mensagens, a assessoria do apresentador afirmou que a interação entre os dois se deu em torno da captação e da gestão do patrocínio. A equipe também negou que Huck tivesse sido sócio de Vorcaro em uma aeronave.

Segundo o posicionamento, os contratos de imagem e publicidade foram rescindidos antes da intervenção do Banco Central no Will Bank.

Kachar é após conversas com Vorcaro

O caso também levou ao desligamento de Frederic Kachar, conhecido como Fred Kachar, que trabalhou durante 29 anos no Grupo Globo. Ele era diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio e tinha sob sua gestão operações ligadas a jornais, revistas e emissoras de rádio do conglomerado.

As conversas entre Kachar e Vorcaro, trocadas entre outubro de 2023 e julho de 2025, abordavam patrocínios, pedidos de visibilidade para marcas e pessoas ligadas ao banqueiro e comentários sobre reportagens jornalísticas.

Em comunicado, a Globo afirmou que o conteúdo revelava “uma relação inadequada do executivo com um anunciante”. A demissão foi anunciada ontem (15), após a repercussão das mensagens divulgadas pela imprensa.