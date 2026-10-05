Luana Piovani agita a internet ao compartilhar foto de calcinha

Por IG

Publicada em 05/10/2026 às 15h42

Luana Piovani, 50 anos, mostrou que segue em boa forma ao compartilhar alguns registros para lá de especiais nas redes sociais. Neste domingo (4), no meio de vários posts falando sobre as Eleições de 2026 e o fim do primeiro turno, a loira deixou seus seguidores sem ar ao exibir curvas.

Por meio dos Stories, a atriz republicou um post feito pelo fotógrafo, filmmaker e diretor artístico Gerson Lopes. Nas fotos, a loira aparece posando na cozinha com uma regata branca, sem sutiã e usando uma calcinha.

Luana Piovani ainda mostrou toda a sua sensualidade enquanto comia algumas cerejas no balcão da cozinha. Como é de se imaginar, os internautas fizeram questão de comentar.

"Finalmente ela está podendo postar foto bonita de biquíni", brincou uma. "Não basta ser linda, tem que ter esse molho", declarou outro. "Tem uma coisa que ninguém pode negar, bonita e atraente demais", escreveu uma terceira.

Ainda que seja conhecida por causa de polêmicas sobre outros assuntos, a atriz também chama a atenção quando mostra sua beleza, como aconteceu durante suas férias em Ibiza, na Espanha. Em agosto, ela posou ao lado de amigas, aproveitando os dias de sol, e expôs registros em que aparecia nua ou fazendo topless.

A veterana surgiu fazendo topless, algo que é muito comum em várias praias da Europa. Na ocasião, em seu feed, a loira fez uma brincadeira e disse que estava postando o vídeo para elevar ainda mais seu engajamento, já que normalmente publica outro tipo de conteúdo.

Um biscoito para elevar o engajamento. Vamos precisar… Sou isleña! Ibiza me lava, renova e colore. Grata, mana Paula, pela ilha que você me apresentou e segue me proporcionando.Luana Piovani, atriz e apresentadora.

Nos registros, a artista aparece com diferentes modelos e cores de biquíni, exibindo os looks escolhidos para aproveitar o dia de praia. Além disso, em outros momentos, abandonou a parte de cima da peça e posou fazendo topless.

Despedida

Na última sexta-feira (2), Luana Piovani usou as redes sociais para prestar uma homenagem à cantora Karina Zeviani, que morreu na quinta-feira (1º), aos 51 anos. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz falou sobre a amizade de décadas com a artista.

Visualmente abatida, a famosa contou que passou o dia anterior tentando compreender a ausência da amiga e encontrar uma maneira de atravessar o luto.“Eu tô lidando com a finitude, com essa dor, com esse vazio imenso que fica”, declarou.

A atriz explicou que tem buscado lidar com a morte também a partir de reflexões que vem fazendo em estudos e na terapia. Para ela, a perda de pessoas queridas é uma das experiências que fazem parte da própria existência.