Porto Velho abrirá debate sobre concessão dos serviços de resíduos por 30 anos em Audiência Pública nesta-terça-feira (6)

Por Letícia Regis

Publicada em 05/10/2026 às 16h10

O futuro da gestão dos resíduos em Porto Velho começa a ser discutido com a população nesta terça-feira (6). A partir das 12h, o Teatro Banzeiros recebe uma audiência pública para apresentar o projeto de concessão do serviço de resíduos sólidos, previsto para vigorar pelos próximos 30 anos.

A proposta será apresentada em detalhes à comunidade, incluindo o modelo de prestação do serviço, os custos previstos e a estrutura pensada pela administração pública. O encontro também representa uma oportunidade para que a população conheça o projeto antes de sua consolidação e participe ativamente da discussão.

Mais do que uma etapa prevista pela legislação de licitações e concessões, a audiência coloca a comunidade no centro de uma decisão que poderá impactar a rotina da cidade por décadas. Durante o encontro, os moradores poderão fazer questionamentos, apresentar sugestões e também apontar críticas ao modelo proposto.

A participação popular é considerada uma etapa importante para garantir transparência e ampliar o diálogo entre o poder público e a sociedade.

Discussão chega aos distritos

Maxwel Mota informou que haverá audiências em Calama e São Carlos

A Prefeitura também decidiu ampliar o debate para além da área urbana de Porto Velho. Como a futura prestação do serviço deverá alcançar diferentes regiões do município, novas audiências públicas serão realizadas nos distritos de São Carlos, no dia 14, e Calama, no dia 15.

A medida considera especialmente as dificuldades de deslocamento e de acesso à internet enfrentadas por moradores dessas localidades. Embora as audiências sejam transmitidas pela internet, a administração optou por levar a discussão presencialmente às comunidades que também serão impactadas pela concessão.

“A gente entendeu por bem fazer mais duas audiências públicas, uma em Calama e outra em São Carlos. Como o serviço não vai ser prestado apenas na sede, nós pensamos em fazer mais duas audiências públicas. Como tem um impacto muito grande para essas comunidades, decidimos levar as audiências também para essas duas localidades”, explicou o gestor judiciário, Maxwel Mota.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, convidou a população para estar presente.

“Essa audiência é de interesse público, então é muito importante a presença de todos”.

Transmissão ao vivo

Léo Moraes convidou a população a participar da audiência pública

Quem não puder participar presencialmente também poderá acompanhar a audiência. O encontro desta terça-feira, no Teatro Banzeiros, e as audiências nos distritos serão transmitidos em tempo real pelo canal oficial da Prefeitura de Porto Velho no YouTube.

A transmissão permite que moradores de diferentes regiões acompanhem a apresentação do projeto e tenham acesso às informações discutidas durante os encontros.

SERVIÇO

Audiência pública sobre a concessão dos serviços de resíduos

Data: terça-feira (6)

Horário:12h

Local: Teatro Banzeiros

Transmissão: canal oficial da Prefeitura de Porto Velho no YouTube

Próximas audiências:

São Carlos: Dia 14

Calama: Dia 15