Jaru 45 anos: Prefeito Jeverson Lima divulga programação de aniversário

Por Assessoria

Publicada em 10/10/2026 às 10h47

O prefeito Jeverson Lima divulgou na manhã deste sábado (10), em suas redes sociais, o cronograma de atividades que marcará as celebrações dos 45 anos de emancipação política do município.

A programação começa no dia 1º de novembro, com o Corre Jaru 45 anos. A corrida terá percursos de 5 km e 10 km, com largada às 18h e concentração na Praça Sebastião Dias de Almeida, na Avenida Dom Pedro I.

Na sexta-feira, 06 de novembro, acontece o show gospel da dupla Canção e Louvor, conhecida por sucessos como "Eu Cuido de Ti" e "Calmaria".Já no sábado, 07 de novembro, será a vez do grupo católico Colo de Deus subir ao palco com hits como "Eis-me Aqui", "Casa" e "Yeshua".As duas apresentações musicais serão no Estádio Leal Chapelão, a partir das 21h.

Encerrando as comemorações, no domingo, 08 de novembro, a Prefeitura realizará o tradicional acendimento das luzes de Natal, que marca o fim do aniversário e dá início à temporada natalina na cidade.

Segundo o prefeito, o objetivo é reunir as famílias jaruenses em momentos de lazer e comunhão. "Vamos comemorar juntos os 45 anos de Jaru? Você é o meu convidado", destacou.