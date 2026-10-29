Gincana ambiental promove aprendizado e conscientização no parque ambiental

Por Assessoria

Publicada em 29/10/2026 às 13h53

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), realizou na terça-feira, 27 de outubro, uma Gincana Ambiental no Parque Natural, com a participação de alunos do 5º ano da Escola Assunta Favalessa.



A programação reuniu atividades educativas e recreativas, aproximando os estudantes da natureza e abordando a importância da preservação ambiental e das práticas sustentáveis no cotidiano.



Entre as atividades, os alunos participaram de um quiz sobre o meio ambiente, com perguntas relacionadas à preservação dos recursos naturais, e de uma caça ao tesouro com o tema da coleta seletiva. De forma prática e interativa, aprenderam sobre a separação dos resíduos e a destinação correta do lixo.



A gincana também destacou atitudes simples que contribuem para a conservação ambiental, como evitar o desperdício, preservar as árvores, separar os resíduos e manter os espaços públicos limpos. Ao final, os participantes receberam brindes pela participação nas atividades.



A ação integra as atividades de educação ambiental desenvolvidas pela SEMMA, com o objetivo de estimular, desde a infância, a consciência e a responsabilidade na preservação da natureza.