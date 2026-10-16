Alimentos e Comércio estão entre os cursos técnicos integrados do IFRO Campus Jaru

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 16/10/2026 às 13h50

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, está com inscrições abertas para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio pelo Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1. Entre as opções disponíveis estão os cursos técnicos em Alimentos, Comércio e Zootecnia, todos com oferta de 40 vagas e aulas presenciais no período matutino. O ingresso está previsto para o primeiro semestre de 2027. As inscrições devem ser realizadas até 25 de outubro, pelo Portal de Seleção do IFRO.

Nos cursos técnicos integrados, os componentes curriculares do Ensino Médio são articulados à formação profissional, com matrícula única. Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades.

Para ingressar, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental até a data da matrícula. Candidatos menores de 18 anos não emancipados devem contar com a participação de seu responsável legal nos atos formais do processo seletivo.

Inscreva-se: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027

Ensino médio integrado ao técnico

O curso técnico em Alimentos prepara profissionais para atuar no setor alimentício, em atividades relacionadas às matérias-primas e ao processamento de alimentos. A formação abrange produção, armazenamento, conservação, comercialização e distribuição de alimentos, com atenção à segurança alimentar. Também contempla o uso de tecnologias aplicadas à produção e à gestão de alimentos e o desenvolvimento de uma atuação crítica e ética diante das inovações tecnológicas.

Já o curso técnico em Comércio é vinculado ao eixo tecnológico Gestão e Negócios, e busca desenvolver competências para a comercialização de bens e serviços e para atividades relacionadas ao comércio e aos serviços logísticos. A formação prepara o estudante para participar da organização dos processos de compras e vendas, analisar o potencial de clientes, assessorar vendedores e verificar a viabilidade econômica e financeira de ações de planejamento empresarial.

Neste PSU, o Campus Jaru também está ofertando o curso técnico em Zootecnia integrado ao Ensino Médio. A formação está relacionada à produção animal e aos conhecimentos necessários para o manejo e a criação de animais, considerando aspectos técnicos, produtivos e ambientais.

Saiba mais sobre o curso de Alimentos

Saiba mais sobre o curso de Comércio

Saiba mais sobre o curso de Zootecnia

Inscrições e seleção

Para se inscrever no processo seletivo, o interessado deve acessar o Portal de Seleção do IFRO e consultar o edital referente aos cursos técnicos integrados. No formulário de inscrição, deverá selecionar o Campus Jaru, o curso pretendido e verificar as informações de turno e modalidade de concorrência correspondentes à opção escolhida.

É necessário ter em mãos CPF, documento oficial de identificação e Histórico Escolar do Ensino Fundamental, Boletim Escolar oficial ou documento equivalente. Durante a inscrição, o candidato deverá informar os dados pessoais, responder o questionário socioeconômico, registrar as notas ou os conceitos escolares e selecionar a modalidade de concorrência.

A seleção será realizada em etapa única, sem aplicação de prova, por análise do desempenho escolar. A classificação considerará as notas ou os conceitos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, conforme as regras do edital.

Resultados e atendimento

O resultado preliminar está previsto para 26 de outubro, com período para recursos de 27 a 29 de outubro. O resultado final deverá ser divulgado em 30 de outubro, e a primeira chamada para matrícula está prevista para 3 de novembro.

Os candidatos devem acompanhar as publicações, as convocações e eventuais alterações no Portal de Seleção do IFRO.

Dúvidas podem ser esclarecidas com a Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus Jaru, pelo telefone (69) 99989-6257 ou pelo e-mail cra.jaru@ ifro.edu.br.

Acesse o edital dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027