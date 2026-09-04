Prefeitura revitaliza pista de caminhada do Parque Ecológico e avança na transformação do complexo Beira Rio

Por assessoria

Publicada em 04/09/2026 às 17h01

Espaço que estava abandonado e esquecido por gestões anteriores recebe serviços de limpeza, capina e pintura; objetivo é ampliar as opções de esporte, lazer e convivência para a população de Ji-Paraná

Por muito tempo, a pista de caminhada do Parque Ecológico permaneceu em situação de abandono e sem a devida manutenção. Agora, o cenário começa a mudar. Nesta quinta-feira, 03, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), concentrou uma força-tarefa na revitalização do espaço, que integra o complexo Beira Rio e o Parque Ecológico.

A iniciativa tem como objetivo recuperar e valorizar os espaços públicos, proporcionando à população um ambiente adequado para a prática de atividades físicas, lazer e convivência em família.

Executados pelas equipes da Semosp, os serviços incluem capina da grama, limpeza geral e pintura do meio-fio e das guias laterais. As intervenções deram um aspecto renovado à pista de caminhada, tornando o espaço mais atrativo para moradores que utilizam o local diariamente.

Além de contribuir para o embelezamento do Parque Ecológico, a revitalização também proporciona melhores condições de segurança e bem-estar aos pedestres e praticantes de caminhada, que passam a contar com um ambiente mais organizado, limpo e sinalizado.

Segundo o prefeito Affonso Cândido (PL), a recuperação da pista faz parte de um projeto mais amplo de transformação do complexo Beira Rio, com a integração de diferentes espaços destinados ao esporte, lazer e convivência. “O Parque Ecológico, pista de caminhada, quadra esportiva e novos espaços de convivência em meio à natureza serão integrados em um ambiente para todas as idades, formando um dos maiores corredores de esporte e lazer de nossa cidade”, afirmou o prefeito.

A expectativa da administração municipal é que, com a conclusão das melhorias e a integração dos espaços, o Parque Ecológico se consolide como um dos principais cartões-postais de Ji-Paraná, contribuindo também para o fortalecimento do turismo e oferecendo às famílias e aos amigos um novo espaço de entretenimento, esporte e convivência na cidade.A revitalização reforça o compromisso da Prefeitura com a manutenção dos espaços públicos, a valorização do paisagismo urbano e a criação de ambientes que promovam qualidade de vida para a população.