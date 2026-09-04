Giro da Saúde oferece clínico geral sem agendamento e consultas especializadas neste sábado

Por Helen Paiva

Publicada em 04/09/2026 às 16h47

A nova edição do Giro da Saúde acontece das 8h às 14h, no Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado no cruzamento das avenidas Rio Madeira e Sete de Setembro.

Além da clínica geral, a programação reúne consultas em sete especialidades e outros serviços de saúde. A forma de atendimento, no entanto, é diferente: enquanto o clínico geral atenderá por demanda espontânea, as consultas especializadas serão destinadas aos pacientes previamente convocados pela Regulação Municipal.

MODALIDADES DE ATENDIMENTO

Clínico geral — demanda espontânea

O atendimento com clínico geral será aberto à comunidade e realizado por ordem de chegada. Não é necessário fazer agendamento prévio nem ter sido convocado pela Regulação Municipal.

Consultas especializadas — por regulação

Além da clínica geral, a programação reúne consultas em sete especialidades e outros serviços de saúde

Serão oferecidas consultas de ginecologia, pediatria, psicologia, psiquiatria, ortopedia, cardiologia e oftalmologia. Esses atendimentos são destinados prioritariamente aos pacientes cadastrados no Sistema de Regulação Municipal e que foram previamente convocados.

“É importante que a população fique atenta à forma de atendimento neste sábado. Para clínica geral, não é necessário agendamento e o atendimento será por ordem de chegada. Já as consultas com especialistas são destinadas aos pacientes previamente convocados pela Regulação Municipal”, explicou o prefeito Léo Moraes.

A concentração dos atendimentos no CEM busca facilitar o acesso ao atendimento médico inicial e reunir diferentes especialidades no mesmo local, contribuindo para agilizar a fila da regulação e reduzir o deslocamento dos pacientes.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Além das consultas, o Giro da Saúde contará com triagem, vacinação, distribuição de medicamentos, atendimento de regulação e atualização do Cartão do SUS.

SERVIÇO

Giro da Saúde

Data: sábado, 5 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 14h

Local: Centro de Especialidades Médicas (CEM) — Av. Rio Madeira com Av. Sete de Setembro

Clínico geral: por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento ou convocação

Especialidades: ginecologia, pediatria, psicologia, psiquiatria, ortopedia, cardiologia e oftalmologia, para pacientes previamente convocados pela Regulação Municipal