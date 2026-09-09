Prefeitura participa de reunião sobre o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola

Por Assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 15h03

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim participou, nesta quarta-feira (09), de uma reunião sobre o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, realizada no plenário da Câmara Municipal de Guajará-Mirim.

O encontro teve como objetivo promover o diálogo e ampliar o conhecimento sobre a realização do levantamento, considerado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como a principal e mais completa investigação estatística sobre a estrutura e a produção agropecuária do País.

O Censo reúne informações fundamentais sobre as características dos estabelecimentos agropecuários, a produção, utilização das terras e outros aspectos relacionados às atividades do setor. Esses dados contribuem para retratar a realidade do campo e servem de base para o planejamento de políticas públicas e para a tomada de decisões.

A participação da Prefeitura no encontro reforça o compromisso do município com a produção e disseminação de informações que contribuam para o planejamento e o desenvolvimento local, especialmente em áreas relacionadas ao setor agropecuário, florestal e aquícola.

A iniciativa também fortalece a parceria institucional entre o município e o IBGE, contribuindo para que Guajará-Mirim esteja integrada às ações de levantamento e atualização das informações que retratam a realidade brasileira.

Fonte: Prefeitura de Guajará-Mirim