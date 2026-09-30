Município realiza audiência pública sobremetas fiscais do 2º quadrimestre de 2026

Por Jairo Ardull

Publicada em 30/09/2026 às 09h17

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), realizou, na segunda-feira (28), audiência pública para apresentar as metas fiscais do 2º quadrimestre de 2026, conforme exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O evento foi realizado no auditório da Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP). Durante a audiência, foram apresentados dados relacionados […]

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), realizou, na segunda-feira (28), audiência pública para apresentar as metas fiscais do 2º quadrimestre de 2026, conforme exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O evento foi realizado no auditório da Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP).



Durante a audiência, foram apresentados dados relacionados às secretarias municipais de Planejamento (Semplan), Educação (Semed), Semusa (Saúde), Assistência Social e Família (Semasf), Obras e Serviços Públicos (Semosp) e CGM. A audiência pública foi realizada no período da manhã.



A LRF, no seu artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000 determina que o poder executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais em audiência pública até o fim dos meses de maio, setembro e fevereiro, para que a população acompanhe receitas, despesas, investimentos em áreas essenciais como saúde e educação, e os limites de endividamento e pessoal do município.



“A Prefeitura de Ji-Paraná, com as audiências públicas, garante um espaço onde qualquer cidadão, conselho municipal ou órgão de controle possa questionar, sugerir alterações ou apontar problemas na aplicação do dinheiro público. O nome disso é transparência em todos os seus atos”, afirmou Priscila Midiã Martins Nascimento, controladora geral do Município.