Marcelo Cruz oficializa apoio a Marcos Rogério e Bruno Scheid durante reunião com assessores

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 08h10

O candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual, Marcelo Cruz (Avante), reuniu seus assessores no último domingo (27), em Porto Velho, para apresentar oficialmente a nova composição política que será trabalhada pelo grupo nas eleições de 2026. Durante o encontro, foram apresentados os nomes de Marcos Rogério (PL), candidato ao Governo de Rondônia, e Bruno Scheid (PL), candidato ao Senado.

A reunião teve como objetivo alinhar a equipe em relação às novas definições políticas e apresentar os representantes dos grupos que passam a integrar as articulações. O encontro ocorreu após Marcelo Cruz (Avante) anunciar o rompimento com Adailton Fúria (PSD) e declarar apoio a Marcos Rogério (PL) para a disputa pelo Governo de Rondônia.

Marcos Rogério (PL) é senador por Rondônia e possui trajetória política no Estado. Antes de chegar ao Senado, foi deputado federal por dois mandatos e também atuou como deputado estadual. Em 2022, disputou o Governo de Rondônia e chegou ao segundo turno. Já Bruno Scheid (PL) atua no setor empresarial e passou a integrar o cenário político estadual como candidato ao Senado. Os dois nomes apresentados fazem parte da nova composição política anunciada por Marcelo Cruz (Avante).

Durante a reunião, Guilherme Erse, chefe de Gabinete de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa de Rondônia, participou representando Bruno Scheid (PL). Ele acompanhou a apresentação da nova composição e levou ao encontro a representação do grupo ligado à candidatura ao Senado.

O pastor Júnior também participou da reunião representando Marcos Rogério (PL). A presença dos representantes teve como objetivo aproximar os grupos e reforçar o alinhamento entre as equipes que passam a atuar na composição política apresentada aos assessores de Marcelo Cruz (Avante).

Durante o encontro, Marcelo Cruz (Avante) destacou a importância do alinhamento da equipe para o novo momento político. “Estamos apresentando aos nossos assessores, de forma clara, as nossas definições para esta caminhada. Marcos Rogério (PL) é o nosso nome para o Governo de Rondônia e Bruno Scheid (PL) para o Senado. A partir de agora, vamos trabalhar com união, diálogo e compromisso para levar essa composição à população”, afirmou.

O vereador Adriano Gomes também participou da reunião e declarou apoio à nova composição. “Foi uma reunião muito produtiva. Quero declarar meu apoio a Marcos Rogério (PL) para o Governo de Rondônia. Acredito que essa composição será fortalecida e trabalharemos para que essa definição se consolide já no primeiro turno”, declarou. A reunião encerrou com o alinhamento dos assessores e a apresentação dos próximos passos da atuação do grupo.