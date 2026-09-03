Marcelo Cruz intensifica agendas nos bairros de Porto Velho e reforça compromisso com a população

Por Assessoria

Publicada em 03/09/2026 às 11h31

Na última quarta-feira (2), o deputado estadual Marcelo Cruz (Avante), candidato à reeleição, cumpriu uma extensa agenda de compromissos em diversos bairros de Porto Velho. O parlamentar realizou reuniões comunitárias com moradores e lideranças locais para prestar contas das ações já desenvolvidas em seu mandato, discutir as principais demandas de cada região e apresentar suas propostas para o fortalecimento do estado de Rondônia.

A jornada de encontros começou no bairro Embratel, onde Marcelo Cruz esteve reunido com os moradores Gilberto e Suelen, além dos líderes comunitários Letícia, Natan e Ausireni. Mais tarde, o candidato seguiu para o bairro Aponiã para conversar com a comunidade ao lado do líder local Arlindo, reafirmando o compromisso de manter um diálogo direto e transparente com a população da zona norte da capital.

Em continuidade às visitas de campo, o deputado reuniu-se com o parceiro Bodó e moradores do bairro São Sebastião. A programação nos bairros encerrou-se no Cidade do Lobo, em um encontro organizado junto aos líderes Iranilson, Oziel e Paulo. Em todas as ocasiões, o foco principal foi ouvir atentamente as necessidades dos moradores para transformar as reivindicações em novas metas de trabalho.

"Nosso mandato sempre foi pautado pela presença constante nas ruas. Estar nos bairros conversando olho no olho com as famílias é fundamental para entender o que a cidade realmente precisa. Não fazemos política de gabinete; fazemos política junto com o povo, ouvindo cada morador para construir propostas reais e viáveis", destacou Marcelo Cruz durante os encontros.

Além dos compromissos comunitários, Marcelo Cruz esteve no Comitê Central da campanha, em Porto Velho, acompanhado da equipe Alpha. Na oportunidade, o parlamentar destacou os investimentos e emendas parlamentares já destinados durante sua atuação na Assembleia Legislativa, que resultaram em melhorias nas áreas da saúde, infraestrutura urbana, educação e incentivo ao esporte em diversas regiões do estado.

Buscando a renovação do mandato pelo partido Avante, o deputado ressaltou que o trabalho desenvolvido nos últimos anos serve como garantia de novos avanços para Rondônia. "Já provamos que é possível trazer recursos e melhorias concretas para Porto Velho e para os demais municípios. A nossa candidatura à reeleição representa a continuidade de um projeto sério, voltado ao desenvolvimento do estado e ao bem-estar da nossa gente", concluiu o candidato.