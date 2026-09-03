Porto Velho sobe 83 posições e alcança nota histórica no ranking de competitividade dos municípios

Por Emily Costa

Publicada em 03/09/2026 às 11h22

Porto Velho alcançou, em 2026, a maior pontuação de sua série histórica no Ranking de Competitividade dos Municípios, que reúne indicadores sociais, econômicos e de gestão pública de mais de 400 municípios brasileiros. Com nota 48,40, a capital de Rondônia subiu 83 posições e passou da 370ª para a 287ª colocação entre as cidades avaliadas no país.

O resultado colocou Porto Velho na 1ª posição entre as capitais brasileiras em avanço de colocação e na 2ª posição em crescimento da nota, com aumento de 6,20 pontos em relação a 2025.

Entre as capitais da Região Norte, a capital rondoniense registrou o segundo maior crescimento de pontuação, atrás apenas de Palmas (Tocantins).

Para o prefeito Léo Moraes, o resultado demonstra que os avanços registrados em diferentes áreas começam a se refletir nos indicadores que avaliam o desenvolvimento do município.

“Esse resultado mostra que Porto Velho está avançando e que o trabalho realizado em diferentes áreas começa a aparecer nos indicadores nacionais. Subir 83 posições e alcançar a maior nota da nossa história é motivo de orgulho, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Vamos continuar trabalhando para melhorar os serviços públicos, gerar oportunidades, fortalecer a economia e transformar esses avanços em qualidade de vida para a população”.

Mercado de trabalho e renda impulsionam resultado

Para Léo Moraes, os avanços do município já refletem nos indicadores de desenvolvimento

A dimensão Economia foi o principal destaque no resultado. Porto Velho avançou 262 posições nesse eixo entre 2025 e 2026.

O crescimento aparece em indicadores relacionados ao mercado de trabalho e à renda. No crescimento da renda média do trabalho formal, o município subiu 379 posições e chegou ao 4º lugar nacional.

Já no crescimento dos empregos formais, Porto Velho avançou 382 posições e alcançou a 36ª colocação no país.

A qualificação profissional também aparece entre os indicadores de destaque. O município ocupa a 9ª posição nacional nesse quesito. Na área de inovação, Porto Velho avançou 55 posições em recursos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento científico e chegou ao 16º lugar no Brasil.

Sustentabilidade e gestão ganham destaque

Na dimensão Sociedade, Porto Velho alcançou o primeiro lugar nacional no indicador de Destinação do Lixo. O município avançou 326 posições nesse indicador.

O resultado representa um dos principais avanços relacionados à sustentabilidade urbana no levantamento, embora outros indicadores ambientais ainda apresentem espaço para melhoria.

Na dimensão Instituições, o desempenho geral apresentou queda, mas houve avanço na qualidade da informação contábil e fiscal. Porto Velho subiu 265 posições e chegou à 45ª colocação nacional nesse indicador.

Ranking aponta prioridades para os próximos anos

O desempenho registrado no ranking também oferece referências para o planejamento estratégico da Prefeitura de Porto Velho para os próximos anos. A análise dos indicadores permite identificar os setores que apresentaram evolução e aqueles que ainda demandam ações específicas.

Para a Secretária Executiva de Planejamento da Secretaria Municipal de Economia, Larissa Ananda, o resultado do ranking contribui para uma gestão orientada por evidências e permite definir prioridades a partir de indicadores. “Mais do que acompanhar a posição do município no ranking, o resultado nos permite entender onde avançamos e quais áreas ainda precisam de atenção. Esses dados são importantes para o planejamento porque ajudam a estabelecer prioridades, definir metas e direcionar ações de forma mais precisa. O objetivo é transformar os indicadores em referência para as decisões da gestão e acompanhar, ao longo dos próximos anos, os resultados das políticas públicas”.

A proposta é utilizar dados, indicadores e metas para orientar decisões, definir prioridades e aprimorar a gestão pública, com acompanhamento dos resultados ao longo dos próximos anos.