Luana Piovani exibe boa forma em viagem a Fernando de Noronha

Por IG

Publicada em 08/09/2026 às 16h05

Luana Piovani, 50, fez a alegria de seus seguidores nesta segunda-feira (7) ao mostrar sua boa forma em novos registros de sua temporada de férias em Fernando de Noronha, onde está ao lado dos filhos mais novos, os gêmeos Bem e Liz, de 11 anos.

A famosa aproveitou o sol de Pernambuco para curtir o mar e posar para os registros. Ao lado dos filhos ou sozinha, a loira exibiu a boa forma durante o passeio por Fernando de Noronha.

Nas imagens, Luana Piovani aparece com diferentes biquínis e aproveita as belezas paradisíacas de Fernando de Noronha ao lado dos filhos. Em um dos registros, um dos meninos mostrou que herdou do pai, Pedro Scooby, o talento para o surfe e surgiu pegando uma onda. Já a atriz aproveitou o banho de mar ao lado de Liz.

No mês passado, a veterana surgiu fazendo topless durante uma viagem com as amigas para Ibiza, algo que é muito comum em várias praias da Europa. Em seu feed, a loira fez uma brincadeira e disse que estava postando o vídeo para elevar ainda mais seu engajamento.

"Um biscoito para elevar o engajamento. Vamos precisar… Sou isleña! Ibiza me lava, renova e colore. Grata, mana Paula, pela ilha que você me apresentou e segue me proporcionando", declarou Luana Piovani na legenda da postagem.

Nos registros, a artista apareceu com diferentes modelos e cores de biquíni, exibindo os looks escolhidos para aproveitar o dia de praia. Além disso, em outros momentos, abandona a parte de cima da peça e posa fazendo topless.

Os fãs rechearam os comentários com inúmeros elogios."Olhei e gritei: maravilhosa", disse uma. "Não aguento tanta beleza. Espetáculo de mulher", afirmou mais uma. "Esse borogodó toddo não se copia. Aplausos", escreveu uma terceira.