Influenciador perde dedo ao tentar invadir o Rock in Rio e promete leiloar parte amputada

Por R7

Publicada em 08/09/2026 às 16h09

O influenciador Lodk disse que pretende leiloar o dedo amputado após sofrer um acidente ao tentar pular a grade do Rock in Rio na noite deste domingo (6). Ele explicou em sua rede social que tinha o ingresso, mas o objetivo era invadir o festival para mostrar uma falha de segurança, mas acabou dando (muito) errado.

“Para quem acha que não é verdade, está aqui o resultado”, disse ele, ao exibir o curativo da amputação ainda no hospital.

Lodk contou que o anel que usava ficou preso na grade, o que causou o acidente. Agora, ele falou que pretende fazer um leilão do dedo amputado.

“Aqui a gente prefere transformar tragédia em piada. Meu dedo já está no gelo descansando. Amanhã vou pegar meu dedo e ir a última vez na praia, num barzinho, depois num date. Ao final do dia, vou leiloar para vocês, já que é o primeiro dedo amputado ao vivo numa live.”

Nos comentários, os seguidores ficaram chocados com a história. “Inertnet está deixando a galera maluca”, opinou um. “Acho que leiloar dedo é crime”, disse outro. “O que a galera está fazendo por conteúdo é bizarro”, criticou mais um.