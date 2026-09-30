Hospital Municipal de Machadinho do Oeste amplia serviços, exames e realização de cirurgias

Por PORTAL RONDÔNIA

Publicada em 30/09/2026 às 08h47

Unidade gerida por meio de Parceria Público-Privada oferece exames laboratoriais, raio-X, eletrocardiograma, ultrassonografia e endoscopia, além de procedimentos cirúrgicos realizados no próprio município.

O Hospital Municipal de Machadinho d'Oeste, gerido por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), vem fortalecendo a assistência à população com uma estrutura que reúne atendimentos hospitalares, exames diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. O modelo de gestão busca garantir estrutura, funcionamento dos serviços e capacidade de atendimento, permitindo que uma série de demandas de saúde seja resolvida no próprio município e reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para outros centros de Rondônia.

De acordo com o diretor administrativo da unidade hospitalar de Machadinho d'Oeste, Diego Pontes, a unidade disponibiliza todos os exames laboratoriais, raio-X, eletrocardiograma, ultrassonografia e endoscopia. A estrutura permite que diferentes etapas do atendimento sejam realizadas no município, desde a investigação diagnóstica até o acompanhamento dos pacientes que necessitam de tratamento hospitalar.

A disponibilidade desses exames é fundamental para dar maior resolutividade ao atendimento. Os exames laboratoriais auxiliam na investigação e acompanhamento de diferentes condições clínicas, enquanto raio-X, ultrassonografia, eletrocardiograma e endoscopia ampliam a capacidade dos profissionais de saúde de identificar alterações e definir a conduta adequada para cada paciente.

Cirurgias realizadas no município

Outro destaque é a realização de procedimentos cirúrgicos. O médico cirurgião-geral Robson Dennis integra o trabalho desenvolvido na unidade e destaca a estrutura disponível para que pacientes com indicação cirúrgica possam receber assistência no próprio município.

A realização das cirurgias em Machadinho d'Oeste permite que o paciente seja acompanhado em diferentes etapas do tratamento, passando pela avaliação médica, exames necessários, preparação para o procedimento, cirurgia e acompanhamento durante a recuperação.

A possibilidade de realizar exames e procedimentos no próprio município também representa maior comodidade para pacientes e familiares. Em uma região marcada por grandes distâncias entre os municípios, evitar deslocamentos desnecessários significa facilitar o acesso aos serviços e tornar o atendimento mais próximo da população.

Além da estrutura física e dos equipamentos, o funcionamento dos serviços depende da atuação integrada das equipes administrativa e assistencial. Segundo Diego Pontes, o trabalho desenvolvido busca assegurar as condições necessárias para que os profissionais possam atender às demandas e manter os diferentes serviços em funcionamento.

Na área cirúrgica, Robson Dennis ressalta a importância da assistência prestada aos pacientes que chegam à unidade com necessidade de avaliação e eventual indicação de procedimento. A presença da cirurgia geral amplia a capacidade do hospital de solucionar demandas que, em outras circunstâncias, poderiam exigir encaminhamento para unidades de outros municípios.

Mais serviços perto da população

Com exames laboratoriais, raio-X, eletrocardiograma, ultrassonografia, endoscopia e procedimentos cirúrgicos, o Hospital Municipal de Machadinho d'Oeste amplia sua capacidade de diagnóstico e tratamento e fortalece a rede municipal de saúde.

Aprovação

O modelo de gestão por meio de PPP, associado à atuação das equipes e à oferta de exames e procedimentos, permite concentrar diferentes serviços dentro da própria unidade hospitalar. Para a população, isso significa maior acesso à assistência, redução de deslocamentos e mais agilidade entre diagnóstico e tratamento.

"Para falar a verdade, está muito bom, muito bacana, atendimento, beleza. Começando pela enfermeira, pelo médico, cheguei aqui e me atendeu muito bem. E, para falar a verdade, reclamar do pessoal que trabalha, funcionário aqui de dentro, para mim, é uma família", declarou João Teste, paciente.