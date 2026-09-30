Operação policial desarticula grupo criminoso com atuação em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 30/09/2026 às 09h45

A Polícia Civil do Estado de Rondônia deflagrou nesta quarta-feira a quarta fase da Operação Quirinus para desarticular um núcleo regional de organização criminosa. A ação ocorreu de forma integrada com a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, visando alvos que atuam nos distritos de União Bandeirantes, Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã, além de Porto Velho.

As diligências cumpriram 15 mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça local. As ordens judiciais foram executadas simultaneamente em endereços residenciais situados nos distritos investigados e também em unidades prisionais localizadas na capital do estado, onde há suspeita de atuação de lideranças.

As investigações revelaram que o grupo criminoso utilizava pichações em prédios públicos e estabelecimentos comerciais para realizar a demarcação territorial na região. Além disso, a apuração identificou fortes indícios de envolvimento dos suspeitos em crimes como aliciamento de adolescentes, tráfico de drogas e cobrança de taxas ilegais de proteção de comerciantes e provedores de internet.

A operação também aprofundou apurações sobre o planejamento de atentados contra policiais civis e uma testemunha-chave. As autoridades constataram que detentos recolhidos no sistema prisional mantinham comunicação e continuavam coordenando esquemas delituosos externos, motivando a execução das medidas cautelares nas prisões.

A força-tarefa contou com o apoio estratégico do Ministério Público de Rondônia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, além de unidades operacionais especializadas como a Core e o Depom. A Secretaria de Segurança reforçou que as investigações continuam para identificar outros participantes.