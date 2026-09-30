Força Tática prende dupla com drogas e fecha boca de fumo

Por pvhnoticias.com

Publicada em 30/09/2026 às 09h50

Dois homens foram presos na noite desta terça-feira (29), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em uma área conhecida como “Boca do Danclei”, na Rua Algodoeiro, bairro Conceição, zona sul de Porto Velho.

Segundo o registro policial, equipes da Força Tática do 9º BPM receberam informações do Núcleo de Inteligência sobre a intensa comercialização de entorpecentes no endereço. Durante a chegada dos policiais, dois homens foram vistos em frente ao imóvel e tentaram entrar no terreno e fechar o portão ao perceberem a aproximação da equipe.

Os suspeitos foram abordados no interior do imóvel. Conforme a ocorrência, um deles, identificado pelas iniciais F.R.L., teria tentado se desfazer de um pacote com drogas. Durante a revista, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína, além de R$ 47,35 em dinheiro.

Ainda de acordo com a PM, o outro abordado, identificado pelas iniciais M.G.A., teria informado que estava no local para comprar cocaína.

Durante as buscas na residência, os policiais localizaram uma estrutura que, segundo a ocorrência, seria utilizada para preparar e esconder os entorpecentes. Foram encontradas três balanças de precisão, faca com vestígios de droga, rolos de plástico-filme, materiais utilizados para embalagem, celulares e uma câmera de vigilância.

Ao todo, foram apreendidos 57 invólucros de maconha, 81 porções de crack e 75 porções de cocaína, além do dinheiro e dos demais materiais.

Ainda segundo o registro, F.R.L. teria assumido aos policiais que realizava a venda das drogas no local e apontado outra pessoa como responsável pelo ponto de comercialização. A informação foi repassada ao Núcleo de Inteligência para averiguação.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a Central de Flagrantes de Porto Velho, onde ficaram à disposição da autoridade policial.