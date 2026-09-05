5º Festival Gastrônomico do Tucunaré 2026 movimenta reserva extrativista do rio Ouro Preto

Por GUAJARÁ-MIRIM

Publicada em 30/09/2026 às 09h08

A Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto viveu um fim de semana de festa, gastronomia e valorização das tradições locais com a realização do 5º Festival Gastronômico do Tucunaré 2026, nos dias 26 e 27 de setembro.

O evento reuniu moradores das comunidades da reserva, visitantes de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e outras localidades, proporcionando dois dias de integração em meio às belezas naturais de uma das importantes áreas protegidas da região.

Como o próprio nome do festival destaca, o tucunaré foi uma das principais atrações gastronômicas. O pescado foi apresentado em diferentes preparações, incluindo peixe frito, cozido, caldeirada, moqueca e outras receitas preparadas durante a programação.

Além de saborear os pratos oferecidos a preços acessíveis, o público teve a oportunidade de conhecer mais de perto o modo de vida das comunidades extrativistas e contemplar as paisagens naturais da região.

Para os organizadores, o festival também representa uma oportunidade de divulgar o potencial turístico da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, aproximando a população urbana das comunidades tradicionais e incentivando a valorização da cultura, da gastronomia e das riquezas naturais existentes na unidade de conservação.

Em contato com o Guajará Notícias, integrantes da organização avaliaram positivamente a realização da quinta edição e destacaram a presença expressiva do público durante os dois dias de programação.

GAROTA E GAROTO TUCUNARÉ 2026

Outro momento da programação foi a realização do concurso Garota e Garoto Tucunaré 2026, com a participação de representantes das comunidades.

De acordo com informações repassadas pela organização ao Guajará Notícias, o concurso seguiu a programação e os critérios estabelecidos previamente para a edição deste ano, ficando a avaliação sob responsabilidade do corpo de jurados.

A coordenação interna do evento ficou sob responsabilidade de Simone Paulo da Silva, enquanto a coordenação geral foi conduzida por Luciano Lima Carneiro.

Segundo a comissão organizadora, a equipe envolvida trabalhou para cumprir o planejamento elaborado para o festival e proporcionar aos participantes e visitantes momentos de lazer, confraternização e valorização das comunidades.

Mais do que uma programação festiva, o Festival Gastronômico do Tucunaré busca fortalecer a identidade das populações que vivem na Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto e apresentar ao público um patrimônio que reúne natureza, cultura, culinária e tradição.

Com mais uma edição concluída, o evento reforça o potencial da região para iniciativas de turismo de base comunitária, nas quais as próprias comunidades têm participação direta na valorização de seus costumes, de seus produtos e de seu território.

Durante dois dias, o tucunaré foi muito além da mesa: tornou-se símbolo de encontro, tradição e celebração para moradores e visitantes que prestigiaram a programação na Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto.