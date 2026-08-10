TRT-14 lança Portal da Advocacia e leva o Concilia Café ao Cone Sul de Rondônia

Por TRT14

Publicada em 10/08/2026 às 14h19

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), por meio da iniciativa da Secretaria-Geral Judiciária e Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação, lança no dia 10 de agosto, o Portal da Advocacia, novo espaço criado para facilitar o acesso de advogados e advogadas aos principais serviços, sistemas e informações disponibilizados pelo Regional.

O “spoiler” já havia sido dado pelo presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, e pelo vice-presidente e corregedor, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, durante reunião com representantes da diretoria Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rondônia (OAB/RO) e a Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista (Aronatra), no último dia 31.

Agora a iniciativa será apresentada pelos desembargadores e equipe durante agenda institucional no Cone Sul de Rondônia, que passará por Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná, entre os dias 12 e 14 de agosto.

Para o presidente, o novo portal reforça a aproximação entre o Tribunal e a advocacia e busca tornar mais simples a rotina de quem utiliza diariamente os serviços da Justiça do Trabalho. “A advocacia é indispensável à administração da Justiça e exerce um papel fundamental na garantia de direitos. Com o Portal da Advocacia, queremos oferecer um caminho mais simples, organizado e direto para o acesso aos serviços do TRT-14, fortalecendo também o diálogo e a proximidade com advogados e advogadas de Rondônia e do Acre”, destaca o presidente.

Serviços reunidos em um só lugar

Desenvolvido para funcionar como um ponto central de acesso, o Portal da Advocacia reúne ferramentas e informações que antes precisavam ser localizadas em diferentes áreas do site institucional.

Na nova página, advogados(as) poderão acessar recursos de consulta processual e pesquisa jurisprudencial, além de informações sobre processos administrativos, leilões e precatórios.

O espaço também concentra os principais sistemas eletrônicos, como PJe, PJe-Calc Cidadão, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) e Domicílio Judicial Eletrônico.

Outro conjunto de serviços está relacionado diretamente à atuação profissional perante o Tribunal. Pelo portal, será possível encontrar, de maneira centralizada, acessos para agendamento de atendimentos e de sustentação oral, audiências e sessões, conciliação, certidões, guias de recolhimento e depósitos recursais.

Também estão disponíveis canais como Balcão Virtual, Balcão Visual, Ouvidoria, contatos das unidades e pesquisa de satisfação, além de informações institucionais de interesse da advocacia.

A proposta é proporcionar uma navegação mais rápida e intuitiva, reduzindo etapas na busca por serviços e fortalecendo a comunicação entre o TRT-14 e os(as) profissionais que atuam na Justiça do Trabalho.

A pesquisa de satisfação permite que os(as) advogados(as) sugiram novas informações e serviços e enviem críticas e sugestões, auxiliando na melhoria contínua do Portal.

Lançamento na semana do Dia da Advocacia

O lançamento ocorre na semana em que se celebra, em 11 de agosto, o Dia da Advocacia, data que remete à criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, em 1827.A apresentação do Portal da Advocacia será realizada durante uma agenda presencial da Presidência no interior de Rondônia. A programação começa em Vilhena, no dia 12 de agosto, às 14h; segue para Cacoal, no dia 13, às 14h; e termina em Ji-Paraná, no dia 14, também às 14h.

Além de apresentar as funcionalidades do novo portal, o presidente e a equipe do TRT-14 estarão disponíveis para dialogar com a advocacia local, aproximando a Administração do Tribunal dos(as) profissionais que atuam nas diferentes regiões do estado.

Concilia Café também integra agenda no Cone Sul

A passagem da equipe do TRT-14 pelas três cidades também contará com ações do Projeto Concilia Café, dentro das atividades preparatórias para a Semana Nacional da Execução Trabalhista.

O projeto prevê a realização de semanas temáticas ao longo do ano, direcionadas a diferentes setores econômicos e sociais, com o objetivo de criar ambientes favoráveis ao diálogo, à negociação e à construção consensual de soluções.

A proposta é aproximar as partes e estimular acordos como caminho para solucionar processos de maneira mais célere e efetiva.

Com a realização conjunta das ações do Concilia Café e do lançamento do Portal da Advocacia, o TRT-14 busca fortalecer dois eixos de sua atuação institucional: a aproximação com advogados(as), jurisdicionados(as) e sociedade e o incentivo permanente à cultura da conciliação.



Acesse o Portal da Advocacia: http://https://portal.trt14.jusb.r/portal/portal-advocacia