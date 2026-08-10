Quase 1 tonelada de feijoada e 10h de celebração marcam a Feijoada da Advocacia em Porto Velho

Por OAB/RO

Publicada em 10/08/2026 às 11h13

O Clube da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, em Porto Velho, foi palco no último sábado, 8, de uma grande celebração da advocacia rondoniense. A tradicional Feijoada da Advocacia reuniu advogados, advogadas, familiares e convidados em uma maratona festiva com duração de mais de 10 horas ininterruptas, repleta de música, gastronomia e serviços exclusivos.

Gastronomia e brindes no painel interativo

O grande destaque culinário do evento foi o preparo de quase uma tonelada de feijoada, servida ao público ao longo de todo o dia com acompanhamentos tradicionais. Além do banquete, a interatividade marcou presença em todo o clube com a presença de vários cenários para fotos. O grande atrativo ficou por conta de um painel decorado específico, cada participante que registrava uma foto nele garantia um brinde exclusivo, gerando grande movimentação no local durante todo o evento.

Animação com grandes atrações

A trilha sonora das mais de 10 horas de festa ficou por conta de um time diversificado de atrações musicais que agitou o público do começo ao fim. Subiram ao palco os artistas Filipe Duarte, Pagode do Ita, Marla Souza e Gabriel Parada, garantindo repertórios variados que mantiveram a animação ao longo de todo o sábado.

Espaço CAARO garante cuidado e bem-estar

A Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia marcou presença com uma estrutura exclusiva pensada para o conforto e a renovação das energias dos participantes. O Espaço CAARO ofereceu serviços gratuitos de maquiagem para retocar o visual, sessões de massagem relaxante, atendimento com trancista profissional e a entrega de kits ressaca preparados especialmente para garantir o bem-estar de todos.

União e fortalecimento da advocacia

A celebração também reforçou o papel institucional da OAB RO no fortalecimento da advocacia e na promoção da integração interpessoal fora dos ambientes institucionais.

O presidente da OAB RO, Dr. Márcio Nogueira, destacou a relevância de momentos de descontração e união para a advocacia rondoniense. “Uma reunião pequena de advogados se transformou neste evento que realizamos. Somos mais de 3 mil advogados nessa celebração, comemorando a força da nossa profissão. Uma advocacia que é presença em tempos de inteligência artificial, nós somos presença de verdade. E é essa verdade que nós transmitimos, porque onde tem advocacia, tem OAB”.

A presidente da CAARO, Dra. Aline Silva, ressaltou o empenho da Caixa de Assistência em garantir uma experiência de acolhimento e cuidado integral com os profissionais. “A proposta do Espaço CAARO foi oferecer uma experiência diferenciada de cuidado, contando com maquiagem, massagem, trancista e o kit ressaca. Reafirmamos a missão da Caixa de Assistência de caminhar ao lado dos profissionais em todos os momentos, promovendo saúde, bem-estar e leveza para a advocacia rondoniense”.