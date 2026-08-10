Prefeitura de Ji-Paraná reforça prazo de inscrições para concurso fotográfico em comemoração aos 49 anos do município

Por Natália Pessoa

Publicada em 10/08/2026 às 14h24

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP), reforça que seguem abertas, até o dia 31 de agosto, as inscrições para o concurso fotográfico “Ji-Paraná sob lentes: 49 anos refletidos sob o olhar da nossa gente/2026”. A iniciativa é voltada a fotógrafos profissionais e amadores residentes no município e busca valorizar diferentes olhares sobre a cidade.

O concurso irá selecionar até 35 fotografias para compor uma exposição urbana em comemoração aos 49 anos de emancipação de Ji-Paraná. As imagens devem retratar aspectos que permitam reconhecer o município, como espaços urbanos e arquitetônicos, paisagens e bens naturais, atividades do cotidiano, festividades e manifestações esportivas, sociais e culturais.

As fotografias inscritas devem ter sido registradas a partir de janeiro de 2026. Cada participante poderá realizar uma única inscrição e enviar até três fotografias. As inscrições são gratuitas e devem ser encaminhadas para o e-mail concursofotograficojipa@gmail. com, acompanhadas da documentação prevista no edital.

Entre os critérios considerados na avaliação estão a relação da fotografia com o tema do concurso, a identificação de Ji-Paraná por meio da imagem, a qualidade técnica e a singularidade, levando em conta aspectos como criatividade, composição e expressão artística. A seleção será realizada por uma comissão avaliadora composta por cinco membros indicados pela Fundação Cultural.

As 35 fotografias selecionadas poderão integrar a exposição comemorativa, além de materiais impressos, digitais e institucionais do município. Os autores das imagens escolhidas também receberão certificados de reconhecimento. O concurso não prevê premiação em dinheiro.

Para participar, as fotografias devem ser inéditas e podem ser coloridas ou em preto e branco. O edital também estabelece requisitos técnicos para o envio dos arquivos e não permite alterações que caracterizem fotomontagem, inclusão ou retirada de elementos da imagem.

As inscrições seguem abertas até 31 de agosto de 2026. O edital completo, com os formulários, documentos necessários, especificações das fotografias e demais regras do concurso, está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Ji-Paraná. Dúvidas também podem ser encaminhadas para o e-mail concursofotograficojipa@gmail. com.