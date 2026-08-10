Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para o cargo de monitor educacional

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 14h16

A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial da última sexta-feira (07) um edital de convocação de aprovados para o cargo de monitor educacional (zona urbana) no processo seletivo nº 001/2026.

A documentação deve ser entregue obrigatoriamente no formato digital, por meio de peticionamento eletrônico.

Os convocados têm o prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para tomar posse do cargo.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL NA ÍNTEGRA: https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 57/41021?perPage=10&page=1