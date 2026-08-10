Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para o cargo de monitor educacional

A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial da última sexta-feira (07) um edital de convocação de aprovados para o cargo de monitor educacional (zona urbana) no processo seletivo nº 001/2026.
A documentação deve ser entregue obrigatoriamente no formato digital, por meio de peticionamento eletrônico.
Os convocados têm o prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para tomar posse do cargo.
CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL NA ÍNTEGRA: https://transparencia.jaru.ro.
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