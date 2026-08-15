Prefeitura conclui, em menos de dois meses, construção da nova galeria da rua Rio Grande do Norte

Por Assessoria

Publicada em 15/08/2026 às 08h23

Mais uma obra de grande importância para a infraestrutura e mobilidade urbana da cidade foi concluída pela Prefeitura de Jaru.

Na tarde da última quinta-feira (13), foi finalizada a pavimentação da nova galeria da Rua Rio Grande do Norte, estrutura construída para substituir a antiga ponte que fazia a ligação entre os setores 05 e 06.

O prefeito Jeverson Lima destacou que a nova galeria contribui para a valorização imobiliária local e aumenta as perspectivas de abertura de novos empreendimentos na região. “Investimos mais de R$ 540 mil na construção da galeria, sabendo que as melhorias feitas na infraestrutura refletem não só no crescimento econômico dos setores 05 e 06, mas de Jaru como um todo”, explicou.

Jeverson lembrou que a galeria foi construída em menos de dois meses, demonstrando o compromisso da gestão municipal com a melhoria da qualidade de vida da população. “A galeria é do tipo triplo celular, tem alta capacidade de drenagem, 12 metros de extensão e possibilita o tráfego simultâneo de dois veículos, aumentando a segurança e fluidez no trânsito da cidade e facilitando o dia a dia de quem passa diariamente por este trecho da Rio Grande do Norte”, concluiu o prefeito.