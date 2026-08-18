PPPs na saúde: um caminho para Rondônia enfrentar a burocracia e ganhar eficiência

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 11h22

As Parcerias Público-Privadas e outros modelos de gestão integrada vêm ganhando espaço na saúde brasileira como alternativas para reduzir burocracia, ampliar a eficiência e garantir maior capacidade de resposta das unidades hospitalares.

Na chamada gestão plena, diferentes necessidades do hospital passam a ser administradas de forma integrada. Isso reduz situações em que há cirurgião disponível, mas falta anestesista; existe equipe médica, mas não há determinado medicamento; ou equipamentos permanecem parados à espera de manutenção.

A lógica é fazer com que profissionais, medicamentos, insumos, equipamentos, manutenção e serviços de apoio funcionem dentro de uma mesma cadeia de responsabilidade. Para o paciente, isso pode representar menos interrupções e maior agilidade no atendimento.

Outro ganho está na gestão financeira. Contratos estruturados com pagamentos regulares, metas e indicadores permitem maior previsibilidade de despesas e planejamento da operação. O modelo também pode ampliar a capacidade de investimento em equipamentos, tecnologia e manutenção, diminuindo a dependência de processos administrativos separados para cada necessidade.

Experiências brasileiras mostram o potencial dessa estratégia. O Hospital do Subúrbio, na Bahia, tornou-se uma das principais referências nacionais de PPP hospitalar, com gestão integrada e remuneração vinculada também a indicadores de desempenho. Em Minas Gerais, o novo Complexo Hospitalar Padre Eustáquio foi estruturado para concentrar em uma única parceria serviços antes distribuídos em centenas de contratos.

Os modelos variam de estado para estado, mas possuem um objetivo comum: reduzir a fragmentação da gestão e cobrar resultados concretos da operação.

Em Rondônia, a experiência começou a ganhar espaço em Machadinho d’Oeste, a partir de 2022, com a implantação de um modelo de gestão integrada no hospital municipal e resultados positivos na assistência.

Mais recentemente, o Hospital Regional de Guajará-Mirim ampliou essa discussão no estado. A unidade passou a oferecer serviços como UTI e hemodiálise, permitindo que pacientes da região tenham acesso a tratamentos de maior complexidade sem a necessidade de deslocamento até Porto Velho.

Machadinho e Guajará-Mirim mostram que o debate já faz parte da realidade rondoniense. Mais do que discutir apenas quem administra uma unidade, a questão central é saber qual modelo consegue garantir estrutura funcionando, profissionais disponíveis, atendimento humanizado, agilidade e melhor utilização dos recursos públicos.