Porto Velho realiza 1º Seminário Municipal de Resíduos Sólidos no dia 14 de agosto

Por Jhon Silva

Publicada em 10/08/2026 às 11h36

No próximo dia 14 de agosto, será realizado o 1º Seminário Porto-Velhense de Resíduos Sólidos, iniciativa que vai reunir diferentes setores para discutir os desafios e as oportunidades relacionados à gestão integrada dos resíduos no município.

O evento acontece das 8h às 18h30, no auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, com a participação de especialistas, gestores públicos, pesquisadores, representantes de empresas, cooperativas de catadores, estudantes e instituições parceiras.

Durante a programação, serão debatidos temas considerados estratégicos para o desenvolvimento sustentável da capital, entre eles o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), regulação e sustentabilidade financeira dos serviços públicos, logística reversa, responsabilidade compartilhada, inclusão produtiva das cooperativas de catadores, inovação, tecnologia e economia circular.

O seminário também busca ampliar o diálogo entre o poder público e os diferentes segmentos envolvidos na cadeia dos resíduos sólidos, fortalecendo parcerias e estimulando a construção de soluções que possam ser aplicadas à realidade de Porto Velho.

Para o prefeito Léo Moraes, o debate é fundamental para construir uma cidade mais sustentável e preparada para o futuro. “Queremos avançar com planejamento, responsabilidade e inovação. Reunir especialistas e a sociedade para discutir soluções é fundamental para construirmos uma Porto Velho mais limpa, sustentável e com mais qualidade de vida para todos”o.

O 1º Seminário Porto-Velhense de Resíduos Sólidos será realizado durante todo o dia 14 de agosto e pretende consolidar um espaço permanente de discussão, troca de experiências e construção de estratégias para aprimorar a gestão dos resíduos no município.