PM apreende adolescentes e prende suspeito com milhares de pinos de cocaína

Por hora1rondonia.com

Publicada em 01/08/2026 às 09h00

Uma ação da Polícia Militar deflagrada na manhã desta sexta-feira (31), durante a Operação Caçador, terminou com a apreensão de dois adolescentes, de 15 e 17 anos, e a prisão de um homem de aproximadamente 30 anos, suspeitos de envolvimento com o comércio de drogas em um apartamento do condomínio Porto Belo II, localizado na Rua Osvaldo Ribeiro, no bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho.

Durante as diligências, os policiais localizaram dentro do imóvel diversos tabletes de uma substância com características semelhantes à cocaína, além de mais de mil pinos já preenchidos com o pó e outros quatro mil recipientes que estavam embalados e prontos para receber a droga e posteriormente serem comercializados. A quantidade e a forma de acondicionamento chamaram a atenção dos agentes, que também encontraram uma balança de precisão, nove aparelhos celulares de procedência suspeita e uma quantia em dinheiro, que, segundo a investigação, pode estar relacionada à comercialização dos entorpecentes.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, o apartamento seria utilizado principalmente como ponto de armazenamento da droga. A suspeita é de que o imóvel fosse mantido pelo homem maior de idade para guardar os entorpecentes antes da distribuição em diferentes pontos de venda de drogas da capital. A operação faz parte das ações de combate ao tráfico de drogas e busca identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

Após a ação, os dois adolescentes e o suspeito maior de idade foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes, onde prestaram esclarecimentos ao delegado responsável pelo caso. O material apreendido também foi apresentado à autoridade policial e deverá passar por perícia. Os envolvidos foram colocados à disposição da Justiça, que deverá analisar as medidas cabíveis diante das acusações relacionadas ao tráfico de drogas.