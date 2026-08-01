EUA e Israel planejam grande ataque contra a infraestrutura energética do Irã, diz TV americana

Por G1

Publicada em 01/08/2026 às 10h00

Os Estados Unidos e Israel planejam um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura de energia do Irã, informou a emissora americana CBS News nesta sexta-feira (31). A reportagem ouviu várias fontes do governo norte-americano com conhecimento do assunto.

Segundo a emissora, os ataques podem ser lançados ao longo do fim de semana. Fontes disseram que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira (3). No entanto, um prazo final ainda não foi definido.

A CBS News informou ainda que Israel foi avisado sobre os planos e coordena a operação com os Estados Unidos. Segundo o jornal The Wall Street Journal, Trump já ordenou os ataques.

O plano militar foi discutido durante uma reunião de gabinete de Trump nesta sexta-feira.

Usinas de energia e refinarias estão entre os alvos mais prováveis da operação.

O objetivo seria reduzir a capacidade das Forças Armadas iranianas de manter serviços e administrar o país.

Uma fonte disse à emissora que alguns assessores da Casa Branca responsáveis pela estratégia política se manifestaram contra a ofensiva.

Nas últimas semanas, Trump vem ameaçando atacar usinas nucleares e pontes do Irã. Especialistas questionam uma ofensiva desse tipo e afirmam que ela poderia ser classificada como crime de guerra, por atingir infraestrutura civil.

Nesta sexta-feira, o presidente americano voltou a dizer que poderia atacar o Irã, ao mesmo tempo em que afirmou que um acordo com o país ainda pode ser alcançado.

"Vamos atacá-los com muita força. Em algum momento, eles vão dizer: 'Não aguentamos mais'."

À CBS News, a Casa Branca disse que os Estados Unidos irã vencer a guerra e que o Irã não terá uma arma nuclear. Já o Pentágono disse que as Forças Armadas estão prontas para qualquer ordem dada pelo presidente.

Caso os bombardeios se confirmem, a ofensiva marcará o retorno de Israel à guerra. Nas últimas semanas, apenas Estados Unidos e Irã vinham trocando ataques.