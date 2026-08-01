Visita técnica fortalece planejamento para impulsionar bioeconomia na Resex Lago do Cuniã

Por Jean Carla Costa

Publicada em 01/08/2026 às 10h42

Uma equipe técnica da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), participou de uma visita à Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã, em parceria com a Embrapa, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Abraço de Comunicação. O objetivo foi realizar um diagnóstico da cadeia produtiva local, avaliando as condições operacionais, estruturais e técnico-sanitárias da unidade de beneficiamento administrada pela Cooperativa COOPCUNIÃ, além de identificar oportunidades para fortalecer a produção e ampliar a geração de renda das famílias extrativistas.

Durante a visita, a equipe também analisou o potencial para implantação e expansão da apicultura na reserva, considerando as características ambientais, a disponibilidade de recursos melíferos, a organização dos produtores e a infraestrutura existente. O levantamento servirá de base para ações voltadas à assistência técnica, capacitação, adequação de estruturas e definição de investimentos que contribuam para o desenvolvimento sustentável da atividade.

"Nosso objetivo é identificar as necessidades da comunidade para construir soluções técnicas que fortaleçam a produção e agreguem valor aos produtos da Resex", destacou o diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric, Herlan Alves Lopes.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que fortalecer a bioeconomia é uma estratégia para gerar desenvolvimento sem abrir mão da preservação ambiental.

"A Resex Lago do Cuniã é um patrimônio de Porto Velho e suas comunidades têm um enorme potencial produtivo. Nosso compromisso é apoiar quem vive da floresta, criando oportunidades de geração de renda, valorizando os produtos locais e promovendo um desenvolvimento sustentável que respeite o meio ambiente e melhore a qualidade de vida das famílias".

A iniciativa integra as estratégias da Semagric para fomentar a bioeconomia e incentivar atividades sustentáveis que promovam desenvolvimento econômico aliado à conservação ambiental. A presença do Instituto Abraço de Comunicação também reforçou a importância de dar visibilidade às ações desenvolvidas na reserva e às potencialidades das comunidades tradicionais.

Para o secretário adjunto da Semagric, Rodrigo Ribeiro, o trabalho conjunto entre as instituições é fundamental para ampliar as oportunidades na região.

“A parceria entre os órgãos fortalece o planejamento das ações, amplia o apoio aos produtores e contribui para o desenvolvimento sustentável da Resex Lago do Cuniã”.

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