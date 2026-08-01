Briga entre casal acaba em homem esfaqueado no pescoço e dois presos

Por Newsrondonia.com

Publicada em 01/08/2026 às 09h15

Na manhã deste sábado, uma briga entre um casal terminou com um homem ferido por um golpe de faca no pescoço, na Rua Lótus, bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho.

De acordo com informações preliminares, o casal estava em uma distribuidora de bebidas no bairro JK, zona Leste da capital, durante a madrugada, quando iniciou uma discussão. Em seguida, os dois solicitaram um carro de aplicativo, mas a confusão continuou durante o trajeto, com agressões mútuas.

Ao chegarem à residência, a discussão se intensificou. Segundo a versão apresentada, a mulher pegou uma faca para se defender e atingiu o companheiro no pescoço, causando um corte superficial. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem ferido. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado a uma unidade de saúde para os cuidados médicos necessários.

Após o atendimento hospitalar, o casal foi conduzido ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.

Os dois foram presos em flagrante pelo crime de lesão corporal recíproca, e o caso seguirá sob investigação pelas autoridades competentes para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.