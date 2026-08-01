Prefeitura promove capacitação em Educação Especial Inclusiva para mais de 350 profissionais da rede municipal

Por Assessoria

Publicada em 01/08/2026 às 09h40

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou durante a última quinta (30) e sexta-feira (31) destinada a servidores da rede pública municipal de educação.

Na ocasião, mais de 350 profissionais que atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental, como professores, diretores, orientadores educacionais, cuidadores, entre outros, participaram da formação “PEI na Educação Especial Inclusiva: Gestão, Planejamento e Tomada de Decisão à Luz dos Decretos Federais nº 12.686/2025 e nº 12.773/2025”.

Durante a capacitação, foram abordados os aspectos legais, pedagógicos e práticos relacionados ao Plano Educacional Individualizado (PEI), destacando sua importância como instrumento de gestão, planejamento e tomada de decisão para garantir o direito à educação inclusiva.

O prefeito Jeverson Lima, durante fala direcionada aos participantes da formação, salientou que a educação é uma prioridade da gestão. “É fundamental investir nos profissionais que fazem a educação acontecer diariamente. No caso da Educação Especial, trabalhamos para oferecer equidade e respeito às particularidades de cada aluno, por isso a importância desta capacitação”, explicou.

O curso aconteceu na sede da Igreja Batista da Benção e foi ministrado por Jeieli Oliveira, mestre em Ensino de Ciências da Natureza, que possui diversas formações voltadas para Educação Especial Inclusiva, Neurociência da Educação e Aprendizagem, Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia e Análise do Comportamento Aplicada (ABA), além de certificação internacional pela Universidade de Harvard na área de cuidados clínicos e desenvolvimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).