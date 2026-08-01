Déborah Secco posta fotos de biquíni e recebe elogios:

Por Gabriela Martins

Publicada em 01/08/2026 às 10h10

Déborah Secco voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico durante sua passagem por Fernando de Noronha. Aos 46 anos, a atriz surgiu usando um biquíni de modelagem mínima e exibiu a boa forma em meio às paisagens paradisíacas do arquipélago.

Na publicação, Déborah escreveu: "Afinal, no Brasil é verão o ano inteiro". As imagens rapidamente repercutiram entre os seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios à beleza da artista.

Na última sexta-feira (31), a atriz também fez um balanço do mês ao publicar um álbum com registros de momentos especiais vividos nas últimas semanas.

"Obrigada, julho! Por tantas memórias, tantos momentos e tanto amor!!! E que venha agosto, ainda mais iluminado", escreveu.

Entre as imagens das férias, Déborah apareceu ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos, além de passeios, viagens e algumas das guloseimas que aproveitou durante o período de descanso.

Reflexão sobre a nova fase

Nos últimos dias, a atriz também chamou a atenção ao falar sobre amadurecimento, autoestima e a relação com o próprio corpo. Em entrevista ao gshow, Déborah afirmou que aprendeu a enxergar sua trajetória com mais leveza e que os erros fizeram parte da mulher que se tornou.

"A mulher que sou hoje existe graças a tudo o que vivi, inclusive os erros e acertos. Ninguém passa pela vida acertando o tempo todo, e comigo não foi diferente. O importante é crescer, amadurecer e entender o que podemos melhorar. Gosto de ser essa mulher em constante transformação. O grande barato da vida é justamente a gente se redescobrir", afirmou.