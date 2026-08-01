Bruno Bolsonaro Scheid destaca apoio do agro e rejeita apropriação política do Hospital do Amor: “Não tem dono”

Por Assessoria

Publicada em 01/08/2026 às 09h30

Escolhido pelo PL para disputar uma das vagas de Rondônia no Senado, Bruno Bolsonaro Scheid destacou a contribuição de produtores rurais, empresários, voluntários e milhares de doadores para a manutenção dos atendimentos realizados pelo Hospital do Amor.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bruno relembrou reportagem segundo a qual o agro chegou a responder por 70% das doações recebidas pelo Hospital do Amor. Para ele, o dado demonstra a dimensão da contribuição do setor produtivo e reforça a necessidade de reconhecer quem abre mão de parte da própria produção para ajudar pacientes de diferentes regiões do país.

“O Hospital do Amor não tem dono. Não é de A ou de B”, afirmou Bruno, ao rejeitar qualquer tentativa de transformar a instituição ou as ações solidárias em patrimônio de grupos e agentes políticos.

Na avaliação dele, o protagonismo deve permanecer com quem realmente contribui. Bruno citou o exemplo dos pecuaristas que retiram um bezerro de suas propriedades para doar a leilões beneficentes, muitas vezes mesmo diante das dificuldades enfrentadas no campo.

Segundo ele, esses produtores precisam conhecer o resultado concreto da própria solidariedade. Saber que um animal doado ajudou a custear o atendimento de alguém que nunca conheceram pode fortalecer o vínculo com a instituição e estimular novas contribuições.

“Você que deu um bezerro salvou a vida da Maria que você não conhece. Como é que ele se sente? Não tem ninguém falando isso para quem paga a conta”, declarou.

Para Bruno, reconhecimento não é apenas uma homenagem. É uma forma de motivar produtores, empresários e voluntários a permanecerem envolvidos com a causa. Quanto mais o doador souber sobre o impacto provocado por sua contribuição, maior será a capacidade de mobilização em favor do hospital.

O pecuarista também defendeu que representantes públicos atuem como instrumentos de aproximação entre a sociedade e a instituição, sem tomar para si o mérito das doações. Na visão dele, o papel político deve ser abrir portas, fortalecer parcerias e ampliar a arrecadação.

“Se eu estiver em uma cadeira pública, nós vamos dobrar a arrecadação do Hospital do Amor. Vamos dar mérito para quem tem mérito, e não para o agente político”, afirmou Bruno.

A declaração reforça uma das bandeiras defendidas por Bruno Bolsonaro Scheid: valorizar o setor produtivo e transformar a representação política em uma ferramenta para fortalecer iniciativas que já nascem da própria sociedade.

Para Bruno, o Hospital do Amor está acima de partidos, autoridades ou projetos pessoais. A instituição pertence à causa que representa — e o reconhecimento deve chegar a quem, silenciosamente, ajuda a mantê-la funcionando.