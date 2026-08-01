Encontro da Melhor Idade marca reinauguração do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Por assessoria

Publicada em 01/08/2026 às 09h47

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semdes, realizou nesta sexta-feira (31) a cerimônia de reinauguração do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), localizado no bairro Savana Park.

Para celebrar a entrega do espaço revitalizado, a Semdes promoveu uma programação especial voltada ao público da melhor idade. O evento contou com apresentações musicais de Galvão Teclas e Valdir do Acordeon, além de uma apresentação de dança realizada por Cremilda e Esmeraldino, integrantes do grupo da terceira idade atendido pelo SCFV. Durante todo o dia, também foram servidos café da manhã, almoço e café da tarde aos participantes, que puderam desfrutar do novo ambiente.

A revitalização do Centro de Convivência incluiu climatização, aquisição de novos mobiliários e notebooks para uso exclusivo da unidade, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 400 mil. Os recursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada pelo senador Jaime Bagattoli, com contrapartida da Prefeitura de Jaru.

A primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, destacou que a entrega representa um importante avanço para a política pública de assistência social do município. "Revitalizamos este espaço para oferecer um ambiente ainda mais acolhedor, confortável e adequado às atividades desenvolvidas diariamente com crianças, adolescentes e idosos. É um investimento que fortalece o trabalho social realizado pela Semdes e beneficia diretamente a comunidade", afirmou.

Durante a solenidade, o prefeito Jeverson Lima agradeceu ao senador pela parceria e ressaltou que a união de esforços tem possibilitado importantes investimentos em benefício da população. "Esta é mais uma conquista que reforça nosso compromisso com a promoção do desenvolvimento social e com o cuidado às famílias jaruenses. Seguimos trabalhando para oferecer espaços cada vez mais adequados, humanizados e preparados para atender nossa população com dignidade", destacou.

Além dos encontros destinados ao público da melhor idade, o Centro de Convivência também desenvolve atividades socioeducativas voltadas para crianças, adolescentes e idosos. Com a revitalização, o espaço passa a oferecer mais conforto, segurança e qualidade aos cerca de 200 usuários atendidos regularmente. No local são realizadas oficinas de arte, dança, música e diversas outras atividades voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, promovendo inclusão social, convivência e melhoria da qualidade de vida dos participantes.

Também prestigiaram a cerimônia o vice-prefeito Grécio Benedito; o vice-presidente da Câmara Municipal, Schimiti Patroleiro; os vereadores Orlando dos Anjos e Sthella Almeida; o defensor público Dr. Lucas do Couto; a representante do Corpo de Bombeiros, cabo BM Gleyciane Américo; os empresários João Gonçalves Júnior e Carmem Gonçalves; integrantes dos grupos da terceira idade dos municípios de Theobroma e Ouro Preto do Oeste; além de secretários municipais, servidores e representantes da imprensa local.