Espanha escolta imigrantes para fora de Ceuta e instala barreira no mar para evitar chegadas a nado

A Espanha informou neste sábado (1º) que conseguiu interromper o fluxo de entrada de imigrantes em Ceuta e que a situação na cidade, que é um território autônomo espanhol no norte da África, já está quase de volta ao normal.
Segundo as autoridades espanholas, mais de 48 das 50 mil pessoas que entraram na cidade desde quinta (30) já retornaram ao Marrocos. Também foi anunciado que o número de mortes durante a grande invasão subiu: agora são pelo menos 67.
"Quase todos eles já deixaram Ceuta. A situação se inverteu quase completamente", afirmou o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, a jornalistas.
Policiais e soldados espanhóis escoltam um grande grupo de migrantes até a fronteira para retirá-los da Espanha — Foto: REUTERS/Jon Nazca
Após flagrar um movimento voluntário de retorno de alguns imigrantes ao Marrocos nesta sexta-feira (31), a agência de notícias Reuters registrou alguns deles sendo escoltados até a fronteira pelo Exército espanhol neste sábado.
Imagens também mostram soldados e policiais espanhóis patrulhando a praia de Tarajal, onde milhares de marroquinos chegaram a nado, e buscando os que ainda resistem a ir embora
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