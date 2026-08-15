Pimenta Bueno promove formação para profissionais da Educação Infantil

Por Assessoria

Publicada em 15/08/2026 às 08h39

A Secretaria Municipal de Educação de Pimenta Bueno (SEMED) realiza nesta sexta-feira, 14 de agosto de 2026, uma formação voltada aos profissionais da Educação Infantil da rede municipal. A atividade acontece na FAP, com foco no aprimoramento das práticas pedagógicas e no fortalecimento da inclusão no ambiente escolar.

A programação conta com dois momentos formativos. A profissional Ingrid Caroline da Rocha Machado aborda o tema “Letramento Matemático na Educação Infantil: Descobrindo a Matemática na Linguagem do Brincar”, destacando estratégias para trabalhar conceitos matemáticos de forma lúdica no processo de aprendizagem das crianças.

Também integra a programação a palestra “Contenção de Crises no Autismo”, conduzida por Giliane Teixeira Gil Pessoa, com orientações voltadas à atuação dos profissionais diante de situações de crise e às práticas de acolhimento e inclusão.

A formação continuada busca contribuir para o aprimoramento dos profissionais da rede municipal, fortalecendo práticas pedagógicas e estratégias que favoreçam um ambiente escolar mais preparado, acolhedor e inclusivo para as crianças.