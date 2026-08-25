Passa ou Repassa: Portiolli reage à pergunta sobre 11 de setembro

Por IG

Publicada em 25/08/2026 às 11h06

Foi ao ar mais um Passa ou Repassa no último domingo (23). No entanto, a atração do Domingo Legal trouxe uma pergunta sobre o 11 de setembro. Aproveitando a deixa, Celso Portiolli falou sobre uma situação que sempre ocorre quando ele viaja.

No programa de ontem , a emissora contou com nomes que fizeram parte de Chiquititas. Na edição de 1990, representaram o lado amarelo Bia Botelho, Francis Helena e Giselle Medeiros. Já a edição de 2013 foi representada por Carol Chamberlain, Cinthia Cruz e Giulia Garcia.

Porém, uma pergunta chamou a atenção de Celso Portiolli: “Que país celebra o Ano-Novo no dia 11 de setembro?”. Ao ler a indagação, o comunicador riu e aproveitou para falar sobre episódios que sempre acontecem durante suas viagens.

“Eu quero dar um recado, porque agora é o seguinte: eu entro num avião, estou lá no meu canto, quietinho, vem uma mãe doida lá no fundo do avião: ‘Ei, Celso, meu filho quer saber o que você tem a ver com o 11 de setembro?’. Eu falo: ‘Eu não tenho nada a ver, minha senhora’. Já aconteceu isso umas cinco vezes”, pontuou.

Qual seria a resposta correta?

Lembrando que o time amarelo preferiu pagar na dinâmica a arriscar responder e perder tudo. No entanto, a resposta correta seria Etiópia, que celebra seu Ano-Novo, conhecido como Enkutatash, no dia 11 de setembro ou em 12 de setembro nos anos bissextos. O país segue seu próprio calendário, que possui 13 meses e está cerca de sete a oito anos atrás do calendário gregoriano.